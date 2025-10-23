Am Donnerstag greifen die Anleger bei Siemens Energy wieder zu. Nach einer kurzen Verschnaufpause klettert die Aktie an die Spitze des DAX. Rückwind liefert ein Kommentar der Deutschen Bank, die den Energietechnik-Konzern erneut als klaren Profiteur des KI-Booms einstuft.Analyst Gael de Bray bekräftigt seine Kaufempfehlung mit Kursziel 115 Euro. Er sieht Siemens Energy als einen der aussichtsreichsten europäischen Werte im Zusammenhang mit der wachsenden Stromnachfrage durch Rechen- und Datenzentren ...

