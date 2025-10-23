hier

Laut Bloomberg führen Anthropic und die ALPHABET-Tochter Google Gespräche über eine Cloud-Vereinbarung im Wert von mehreren Milliarden $. Ziel ist es, Anthropic Zugang zu Googles Tensor Processing Units (TPUs) zu verschaffen - Spezialchips, die maschinelles Lernen massiv beschleunigen. Google ist bereits Investor und Cloud-Partner von Anthropic. Die Kommerzialisierung von Googles TPU-Technologie nimmt Fahrt auf. Bei der Aktie ist allerdings eine Konsolidierung fällig.