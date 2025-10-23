Die beschleunigte Einführung, der schnelle ROI für Kunden und aufeinanderfolgende Rekordquartale sorgen für eine positive Marktdynamik

Locus Robotics, der weltweit führende Anbieter von KI-gesteuerter, mobiler Lagerautomatisierung, gab heute sein stärkstes Wachstum in den letzten zwei Quartalen bekannt. Dies spiegelt die zunehmende Verbreitung von Physical AI in der Branche wider, die intelligente Robotik und die Umsetzung in der Praxis nahtlos miteinander verbindet. Angetrieben durch die zunehmende Implementierung und eine schnellere Amortisationszeit für Kunden hat Locus Robotics kürzlich weltweit die Marke von 6 Milliarden Entnahmen überschritten, wobei die letzte Milliarde in nur 24 Wochen erreicht wurde das schnellste Tempo in der Unternehmensgeschichte.

"Unser Wachstum wird durch den Erfolg unserer Kunden angetrieben", erklärte Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. "Einzelhändler, 3PLs und Gesundheitsdienstleister erzielen schneller denn je messbare Ergebnisse sie steigern ihre Produktivität innerhalb von Wochen statt Monaten. Staples Canada beispielsweise erreichte bereits 70 Tage nach der Inbetriebnahme eine Million Picks, was den sofortigen ROI unserer Plattform belegt.

In diesem Jahr verzeichnete Locus Robotics bislang ein Volumenwachstum von 30 bis 40 gegenüber dem Vorjahr, wobei der Durchsatz 200 bis 300 gepickte Einheiten pro Sekunde erreichte das entspricht etwa 45 Millionen Picks pro Woche. Locus Robotics ist auf dem besten Weg, während der Hochsaison im vierten Quartal 60 Millionen pro Woche zu erreichen. Darüber hinaus ist der Einsatz von zusätzlichen Bots in der Hochsaison im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 gestiegen, was sowohl den Umfang der Einführung als auch das zunehmende Vertrauen der Kunden in die hochflexible Technologie von Locus Robotics zur Bewältigung von Nachfragespitzen unterstreicht.

Die 6-milliardste Pick wurde bei The Quality Group in Elsdorf, Deutschland, getroffen. Dieser Standort ist der größte Standort von Locus in der EMEA-Region, an dem täglich mehr als 350 LocusBots im Einsatz sind, um Kundenaufträge zu erfüllen.

"Die Tatsache, dass wir Teil des Meilensteins von Locus mit sechs Milliarden Picks sind, verdeutlicht, wie Innovation und Zusammenarbeit zu echten Ergebnissen führen können", erklärte Felix Köhler, Projektleiter am Standort Elsdorf, The Quality Group. "Es ist ein stolzer Moment für unser Team und ein Beweis für die Leistung, die wir gemeinsam erzielt haben."

Technologie und KI-Differenzierung

Im Zentrum dieser Beschleunigung steht LocusONE, die fortschrittliche, KI-gestützte Orchestrierungsplattform des Unternehmens. Durch die Analyse von Milliarden von Datenpunkten aus Robotern und Aufgaben optimiert LocusONE kontinuierlich den Durchsatz, die Flottenproduktivität und die Netzwerkeffizienz, senkt gleichzeitig die Kosten und sorgt für eine bessere Mitarbeitererfahrung. Diese Informationen ermöglichen es Kunden, in Zeiten hoher Nachfrage (wie der Hochsaison) flexibel zu skalieren, sich nahtlos an den anhaltenden Arbeitskräftemangel anzupassen und die allgemeine Widerstandsfähigkeit angesichts des wachsenden Drucks auf die globalen Lieferketten zu stärken.

Weltweite Marktführerschaft

Mit Zehntausenden von Robotern, die in Nordamerika, EMEA und APAC im Einsatz sind, betreibt Locus Robotics eine der weltweit größten und produktivsten Flotten autonomer Roboter. Die jüngste Anerkennung durch die Branche, darunter die Nennung fünf Gartner Hype Cycles die Aufnahme in die RBR50-Liste und die Verleihung des 2025 Fortress Cybersecurity Award zum zweiten Mal in Folge, unterstreicht die Führungsrolle und Innovationskraft von Locus Robotics.

Locus Robotics wurde außerdem in zwei aktuellen Forrester-Berichten als Beispielanbieter genannt: The Forrester Tech Tide: Smart Manufacturing, Q2 2025 (Automated Material Handling) und The Top 10 Emerging Technologies in 2025 (Autonomous Mobility Technology)

Über Locus Robotics

Locus Robotics ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter, mobiler Lagerautomatisierung, der unübertroffene Flexibilität, unbegrenzten Durchsatz und umsetzbare Informationen zur Optimierung von Betriebsabläufen bietet. Unterstützt durch LocusONE, eine KI-gesteuerte Plattform, die unsere flexiblen mobilen Roboter nahtlos in bestehende Lagerumgebungen integriert, um die Effizienz erheblich zu steigern, Kosten zu senken und den Betrieb mühelos zu skalieren.

Locus Robotics genießt das Vertrauen von über 150 branchenführenden Einzelhandels-, Gesundheits-, 3PL- und Industriemarken an über 350 Standorten weltweit und ermöglicht Lagerbetreibern einen schnellen ROI, minimierte Arbeitskosten und eine kontinuierliche Produktivitätssteigerung. Unser branchenweit einzigartiges Robots-as-a-Service-Modell (RaaS) gewährleistet kontinuierliche Innovation, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz, ohne dass erhebliche Investitionen erforderlich sind. Mit bewährten Fähigkeiten in verschiedenen Arbeitsabläufen von der Kommissionierung und Nachschubversorgung bis hin zur Sortierung und Verpackung unterstützt Locus Robotics Unternehmen dabei, Spitzenauslastungen zu bewältigen und sich an ständig wechselnde betriebliche Anforderungen anzupassen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.locusrobotics.com.

