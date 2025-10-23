Für Anleger von XRP ist es ein wiederkehrendes Ärgernis. Immer wenn der Kurs an Fahrt aufzunehmen scheint, kommt Verkaufsdruck aus den eigenen Reihen. Mitgründer Chris Larsen nutzt regelmäßig Kurserholungen, um im großen Stil Kasse zu machen. Das bremst nicht nur den Aufwärtstrend, sondern stellt auch die langfristigen Aussichten infrage.Wie aus Daten der On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant hervorgeht, hat Larsen seit 2018 Gewinne in Höhe von über 764 Millionen Dollar realisiert. Besonders brisant: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.