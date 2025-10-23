Für Anleger von XRP ist es ein wiederkehrendes Ärgernis. Immer wenn der Kurs an Fahrt aufzunehmen scheint, kommt Verkaufsdruck aus den eigenen Reihen. Mitgründer Chris Larsen nutzt regelmäßig Kurserholungen, um im großen Stil Kasse zu machen. Das bremst nicht nur den Aufwärtstrend, sondern stellt auch die langfristigen Aussichten infrage.Wie aus Daten der On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant hervorgeht, hat Larsen seit 2018 Gewinne in Höhe von über 764 Millionen Dollar realisiert. Besonders brisant: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
