Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Experten verwiesen auf Sorgen, dass sich die Spannungen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wieder verschärfen könnten. Für Anleger könnte sich damit nun ein Blick auf den Immobiliensektor lohnen, da weitere Zinssenkungen für neuen Schwung sorgen.Das Hin und Her im Handelskonflikt zwischen den beiden Großmächten geht weiter. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwägt ...

