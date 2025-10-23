Wien (www.fondscheck.de) - Wie das Unternehmen mitteilt, hat Andreas Rau mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 die Position des Leiters Drittvertrieb (Head of Third Party Distribution) bei Lazard Asset Management in Deutschland übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Rau sei seit 2021 bei Lazard und verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset Management, darunter in leitenden Funktionen bei BMO Global Asset Management, Oddo BHF Asset Management, Allianz Global Investors und Thomson Financial. ...

