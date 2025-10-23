Frankfurt (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle Investments hat von der Irischen Zentralbank (CBI) die Zulassung für vier aktive OGAW-ETFs erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die sogenannte "Quant Redefined"-Serie, kurz CT QR, umfasst aktive Aktien-ETFs mit Fokus auf die USA, Europa, globale Märkte und Schwellenländer. Als Erstes kommen die zwei ETFs CT QR Series US Equity Active UCITS ETF und CT QR Series European Equity Active UCITS ETF auf den Markt - sie sollen in den kommenden Wochen an der Deutschen Börse Xetra, der SIX Swiss Exchange und der London Stock Exchange gelistet werden. Die aktiven ETFs mit Schwerpunkt auf globalen Aktien und Schwellenländeraktien folgen. Die neuen aktiv gemanagten ETFs runden Columbia Threadneedles Angebot an Aktienfonds ab. ...

