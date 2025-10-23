Die Greenflash GmbH hat eine Kooperation mit dem Ladegeräte-Hersteller Alpitronic geschlossen. Die DC-Ladelösungen von Alpitronic werden ein optionaler Bestandteil des von Greenflash entwickelten ganzheitlichen Energiesystems. Die 2020 gegründete Greenflash GmbH entwickelt nach eigenen Angaben "innovative, intelligente und dezentrale Energiesysteme für Industrie- und Gewerbekunden" und ist dabei als Generalunternehmer für seine Kunden tätig. Dabei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.