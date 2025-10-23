Die durch Nexperia losgetretene Chipkrise zieht wohl erste Folgen nach sich: Bei Volkswagen dürften bald mehrere Bänder ruhen - auch am Stammsitz in Wolfsburg. Doch wie konnte es so weit kommen? Warum ist das Land Niedersachsen als Großaktionär mit zwei Sitzen im Aufsichtsrat nicht längst tätig geworden?Der niederländische Chiphersteller Nexperia kann infolge eines politischen Konflikts zwischen China und den Niederlanden aktuell keine Halbleiter mehr aus der Volksrepublik exportieren. Da VW in ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.