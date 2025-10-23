Anzeige
TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit September 
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober 
     PROGNOSE: 87 
     zuvor:  87 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 48,3 
     zuvor:  48,5 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 48,2 
     zuvor:  48,1 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 48,0 
     zuvor:  48,2 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 51,2 
     zuvor:  51,5 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 51,9 
     zuvor:  52,0 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 49,5 
     zuvor:  49,5 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 51,3 
     zuvor:  51,3 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 49,7 
     zuvor:  49,8 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 51,0 
     zuvor:  51,2 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 51,0 
     zuvor:  50,8 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 46,5 
     zuvor:  46,2 
*** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     Verbraucherpreise Kernrate 
     PROGNOSE: +0,3%gg Vm/+3,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,3%gg Vm/+3,1% gg Vj 
*** 14:45 DE/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Podiumsdiskussion 
     bei Gipfel zu "Shifting Power, Shaping Prosperity" 
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 53,0 
     zuvor:  54,2 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE: 51,8 
     zuvor:  52,0 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober 
     PROGNOSE:  54,9 
     1. Umfrage: 55,0 
     zuvor:   55,1 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe September 
     PROGNOSE: -11,3% gg Vm 
     zuvor:  +20,5% gg Vm 
*** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 09:15 ET (13:15 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
