© Foto: adobe.stock.com

Wieder einmal dreht der Wind am Ölmarkt im entscheidenden Moment. Sah es bis vor kurzem noch nach einem knackigen Abverkauf bei Brent Öl aus, bietet sich derzeit ein ganz anderes Bild. Der Ölpreis steigt rasant.Wundertüte Ölmarkt Geraume Zeit bewegte sich Brent Öl in den Grenzen 70 US-Dollar bis 65 US-Dollar seitwärts. In den letzten Wochen gab es immer wieder Bestrebungen, die Range aufzulösen. Zuletzt stand der Preisbereich um 65 US-Dollar massiv unter Druck. Der Rücksetzer unter die 65 US-Dollar brachte Brent Öl schließlich kurzzeitig ins Wanken. Der Ölpreis rutschte in Richtung der zentralen Unterstützungszone 60 US-Dollar / 58 US-Dollar. Eine weitere Ausdehnung der Abwärtsbewegung …