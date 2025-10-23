Völklingen (ots) -Globus Baumarkt wurde im September 2025 erneut mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet - eine Bestätigung für das Engagement des Unternehmens, Beruf und Familie für die rund 9000 Mitarbeiter immer besser miteinander zu vereinen. Diese Auszeichnung gilt für die nächsten drei Jahre für alle 90 Globus Baumärkte in Deutschland und Luxemburg sowie die Unternehmenszentrale im saarländischen Völklingen."Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen. Sie bestätigt, dass wir unsere Maßnahmen der vergangenen Jahre zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie konsequent weiterentwickelt und fest in unserer Unternehmenskultur verankert haben", sagt Pia Frey, Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement bei Globus Baumarkt.Das Zertifikat, das als Qualitätssiegel für eine betriebliche Vereinbarkeitspolitik gilt, wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH erteilt. Voraussetzung für die Rezertifizierung war das erfolgreiche Durchlaufen eines erneuten Auditierungsprozesses, in dem der Bestand der familiengerechten Angebote begutachtet und weiterführendes Entwicklungspotential einer familienbewussten Personalpolitik definiert wurden.Anja Göritz, Leiterin Personalmanagement und Arbeitsrecht bei Globus Baumarkt, erläutert: "Im Rahmen unserer familienbewussten Personalpolitik unterstützen wir beispielsweise Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen durch die Zusammenarbeit mit einem Servicepartner, der umfassende Informationen, individuelle Beratung und eine bundesweite Vermittlung von Pflegediensten anbietet. Darüber hinaus sorgen wir mit gezielten Workshops für alle Markt- und Abteilungsleiter dafür, die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter mit den betrieblichen Anforderungen optimal zu verbinden."Fester Bestandteil der Unternehmenskultur von Globus Baumarkt sind zudem eine flexible Arbeitszeitgestaltung im Einklang mit betrieblichen Abläufen, individuelle Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie attraktive Mitarbeitervorteile wie etwa Beteiligungsmodelle, Mitarbeiterrabatte, Bike-Leasing und ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement. Globus Baumarkt wird auch in Zukunft in Maßnahmen investieren, die das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter weiter verbessern, den Teamgeist stärken und berufliche Entwicklungen fördern.Pia Frey bringt es auf den Punkt: "Unsere Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen und beruflich wachsen können - wir bieten nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern eine langfristige Perspektive. Ziel ist es, dass wir ein überdurchschnittlich attraktiver Arbeitgeber für bestehende Mitarbeiter und neue Talente bleiben."Über Globus BaumarktDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Baumarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/6143975