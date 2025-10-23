Am 25. und 26. Oktober 2025 wird die bayerische Landeshauptstadt zum Hotspot für alle, die sich für Geldanlage, Trading und Finanzwissen interessieren. Mit dabei: DER AKTIONÄR als Aussteller und Medienpartner. Das neue Finanzevent der Baader Bank vereint Fachwissen, Marktanalysen und direkten Austausch über den Dächern der Stadt, im modernen Ambiente des München Hoch5. Jetzt kostenfrei Tickets sichern!Noch nie war Finanzwissen so relevant wie heute. Die globalen Märkte reagieren sensibel auf Konjunkturdaten, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.