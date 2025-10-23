Seit zwei Jahrzehnten unterstützt das Unternehmen Betreiber weltweit durch Innovation, Automatisierung und Lösungen

P.I. Works, der führende unabhängige Anbieter von KI-gesteuerten Lösungen für die Automatisierung, Optimierung und Sicherung mobiler Netzwerke, feiert stolz sein 20-jähriges Jubiläum. Dieser Meilenstein markiert zwei Jahrzehnte der Förderung von Innovationen in der Telekommunikation und der Unterstützung von Mobilfunkbetreibern bei der Bereitstellung überragender Netzwerkleistung, betrieblicher Effizienz und Kundenerfahrung weltweit.

Von der Netzwerkoptimierung zur KI-gesteuerten Automatisierung

P.I. Works wurde 2005 gegründet, als der mobile Datenverkehr mit dem Aufkommen von 3G stark anstieg, und führte intelligente Lösungen ein, mit denen Betreiber ihre Netzwerke effizienter planen, verwalten und optimieren können. Im Laufe der Jahre leistete das Unternehmen Pionierarbeit im Bereich der selbstorganisierenden Netzwerke (SON) und schuf damit die Grundlage für eine groß angelegte Automatisierung, die den Betreibern die Flexibilität gibt, immer komplexer werdende Netzwerke zu verwalten.

Führend in der 5G-Ära und darüber hinaus

Mit dem Übergang der Telekommunikationsbranche in die 5G-Ära erweiterte P.I. Works sein Portfolio um Echtzeitoptimierung, prädiktive Analysen, energieeffiziente Automatisierung und fortschrittliche RAN-Slicing-Sicherung. Diese KI-gestützten Lösungen helfen Betreibern, den steigenden Datenbedarf zu bewältigen, ihr Dienstleistungsangebot zu diversifizieren und den sich wandelnden Kundenerwartungen gerecht zu werden.

Mit einer massiven globalen Präsenz, darunter Implementierungen bei 85 Betreibern in 58 Ländern, die über 1,7 Milliarden Kunden bedienen, definiert P.I. Works weiterhin neu, wie Betreiber ihre Netzwerke betreiben, indem es herstellerunabhängige Lösungen anbietet, die ihnen Unabhängigkeit, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit verleihen und so eine nachhaltige Wirkung in einem sich schnell verändernden Technologieumfeld ermöglichen.

Ein Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit

"Das 20-jährige Jubiläum unserer Innovation ist sowohl ein Meilenstein als auch ein Bekenntnis", sagte Basar Akpinar, CEO und Mitbegründer von P.I. Works. "Wir bleiben unserem Engagement treu, Netzbetreibern mit Offenheit und Herstellerunabhängigkeit zu mehr Autonomie zu verhelfen, damit sie wirklich autonome Netzwerke entwerfen und betreiben können, die intelligent und agil sind."

Das 20-jährige Jubiläum von P.I. Works markiert ein erneutes Bekenntnis zu Innovation, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit der Betreiber, während sich Mobilfunknetze in der 5G-Ära und darüber hinaus zu größerer Autonomie entwickeln.

Über P.I. Works

P.I. Works ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuerter Automatisierung, Optimierung und Sicherung mobiler Netzwerke. Seit zwei Jahrzehnten arbeiten wir mit Mobilfunkbetreibern weltweit zusammen, um Netzwerke zu transformieren, Kosten zu senken, die Energieeffizienz zu verbessern, die Unabhängigkeit zu stärken und ein überragendes Kundenerlebnis zu bieten. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir die Zukunft der Netzwerkqualität.

www.piworks.net

