© Foto: OpenAI

Im Jahr 2025 haben mehrere Unternehmen aus dem Bereich Cybersecurity außergewöhnliche Kursgewinne erzielt. Hier sind einige der führenden Aktien, die profitiert haben.Cloudflare Cloudflare verzeichnete im Jahr 2025 eine deutliche Kurssteigerung von über 60 Prozent seit Jahresbeginn - diese Rallye lässt sich vor allem auf drei Faktoren zurückführen: Das Unternehmen überzeugte im 2. Quartal 2025 mit einem Umsatzanstieg von 28 Prozent auf 512,3 Millionen US-Dollar, was über den Erwartungen lag. Zudem profitiert Cloudflare stark vom Boom in den Bereichen KI-Infrastruktur, Edge Computing und Netzwerksicherheit - Analysten der Bank of America hoben in einer Upgrade-Note hervor, dass Cloudflare …