Boomi, der führende Anbieter von KI-gesteuerter Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sowohl im ISG Buyers Guide for Data Integration als auch im ISG Buyers Guide for Master Data Management 2025 als Exemplary Vendor ausgezeichnet wurde.

In diesen unabhängig veröffentlichten Berichten von ISG Software Research, einem Geschäftsbereich von ISG (Information Services Group), wurde Boomi in mehreren Bewertungskategorien als führend anerkannt, darunter Produkterfahrung, Leistungsfähigkeit, Kundenerfahrung und Validierung.

Die Bewertungen des ISG Buyers Guide werden von Technologieeinkäufern in Unternehmen häufig zur Bewertung marktführender Softwarelösungen herangezogen. Die Platzierung von Boomi in beiden Leitfäden spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, eine einheitliche, KI-fähige Plattform bereitzustellen, die Unternehmen dabei unterstützt, die Datenkomplexität zu reduzieren, fragmentierte Systeme zu integrieren und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

"Die Anerkennung von Boomi als vorbildlicher Anbieter sowohl im Bereich Datenintegration als auch im Bereich Stammdatenmanagement spiegelt deutlich das Vertrauen wider, das unsere Plattform ermöglicht", erklärte Mani Gill, Vice President of Product for AI Data bei Boomi. "Mit dem Aufkommen der agentenbasierten KI können sich Unternehmen keine unzusammenhängenden Daten oder langsamen Integrationsprozesse mehr leisten. Boomi unterstützt Unternehmen dabei, eine Grundlage für vertrauenswürdige Echtzeitdaten zu schaffen und so ihre KI-Strategie in die KI-Praxis umzusetzen."

Zu den Highlights der ISG Buyers Guides gehören:

Herausragender Anbieter in beiden Kategorien: Boomi ist ein führender Anbieter sowohl im Bereich Datenintegration als auch im Bereich Stammdatenmanagement (MDM).





Boomi ist ein führender Anbieter sowohl im Bereich Datenintegration als auch im Bereich Stammdatenmanagement (MDM). Führend in Produktkompetenz und Erfahrung: Boomi wurde aufgrund seiner unternehmensgerechten Funktionen, Validierung und Kundenzufriedenheit als führendes Unternehmen ausgezeichnet.





Boomi wurde aufgrund seiner unternehmensgerechten Funktionen, Validierung und Kundenzufriedenheit als führendes Unternehmen ausgezeichnet. Echtzeit-KI-Integration: ISG Software Research hob die Stärken von Boomi im Bereich der Echtzeit-Integrationspipelines mit KI-Unterstützung hervor, die über herkömmliche Batch-ETL-Lösungen hinausgehen.





ISG Software Research hob die Stärken von Boomi im Bereich der Echtzeit-Integrationspipelines mit KI-Unterstützung hervor, die über herkömmliche Batch-ETL-Lösungen hinausgehen. Multi-Domain-MDM: Die Unterstützung von Boomi bei der Vereinheitlichung von Kunden-, Produkt-, Lieferanten- und Anlagendaten wurde als wesentliches Unterscheidungsmerkmal genannt.





Die Unterstützung von Boomi bei der Vereinheitlichung von Kunden-, Produkt-, Lieferanten- und Anlagendaten wurde als wesentliches Unterscheidungsmerkmal genannt. ROI-Transparenz: Die Transparenz der Plattform in Bezug auf ROI-Frameworks und Lebenszyklus-Support zeichnete sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld aus.

Diese Auszeichnungen bestätigen die Rolle von Boomi, Unternehmen dabei zu unterstützen, alles miteinander zu verbinden und alles zu automatisieren von Anwendungen und Daten bis hin zu APIs und KI-Agenten. Mit mehr als 25.000 Kunden weltweit ist Boomi nach wie vor ein zuverlässiger Partner für moderne, skalierbare und sichere agentenbasierte Transformation.

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, ermöglicht es Unternehmen weltweit, alles miteinander zu verbinden, Prozesse zu automatisieren und Ergebnisse zu beschleunigen. Die Boomi Enterprise Platform einschließlich Boomi Agentstudio vereint Integration und Automatisierung sowie Daten-, API- und KI-Agentenmanagement in einer einzigen, umfassenden Lösung. Mit über 25.000 Kunden und einem Netzwerk von mehr als 800 Partnern treibt Boomi die agentenbasierte Transformation voran und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

