Silber ist vor wenigen Tagen auf ein neues Rekordhoch von 54,45 Dollar gestiegen, ehe es zu einer scharfen Korrektur auf unter 50 Dollar kam. Doch die dürfte schnell beendet sein, denn es mehren sich die Anzeichen für einen noch weitaus stärkeren Anstieg. Es droht sogar eine regelrechte Preisexplosion bei Silber.Wer nach der jüngsten Korrekturbewegung bei Silber der Meinung ist, die Aufwärtsbewegung sei vorbei, dürfte sich täuschen. Die Silber-Nachfrage von allen Seiten, allen voran von der Industrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...