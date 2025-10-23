Baden-Baden (ots) -In ganz Deutschland herrscht Landarztknappheit. Auch in Klosterreichenbach, einem kleinen Ort im Murgtal. Hier praktiziert der Landarzt Dr. Hans-Jörg Schaible - unter hohen Belastungen. Aber trotzdem: Eine Landarztpraxis bringt auch viele Freuden mit sich. Die Dorfbewohner:innen schildern dem Arzt nicht nur ihre Leiden, sondern auch ihre Lebensgeschichten. Einige dieser Geschichten erzählt der SWR Kultur Podcast "Der Landarzt vom Murgtal" - gepaart mit der Frage: Warum gibt es überhaupt eine Landarztknappheit? Ab 23. Oktober in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-landarzt-vom-murgtal/urn:ard:show:215b19ac8dc47b8d/).Porträt eines Landarztes, der seine Arbeit liebtKlosterreichenbach ist ein kleiner Ort im nördlichen Schwarzwald. Hier, am Ufer des kleinen Flusses Murg, lebt und arbeitet der Landarzt Dr. Hans-Jörg Schaible. Er ist im Ort aufgewachsen und nach Wanderjahren dorthin zurückgekehrt. Durch seine Praxis defiliert das ganze Dorf. Beinahe alle seiner Patient:innen kennt er persönlich. Die Menschen, die zu Hans-Jörg kommen, erzählen ihm gerne ihre Lebensgeschichten. Sie handeln von Liebe und Hoffnung, von Heimat und der Sehnsucht nach Ferne, von Familiengründungen und vom Sterben müssen. Es könnte so schön sein - wären da nicht die große Arbeitslast und der Ärztemangel auf dem Land: Auch Hans-Jörg ist auf der Suche nach Kolleginnen und Kollegen."Der Landarzt vom Murgtal" in der ARD AudiothekDer Podcast erzählt in zehn Episoden die Geschichte des Arztes - und eines Dorfes, das überall in Deutschland liegen könnte. "Der Landarzt vom Murgtal" - ab 23. Oktober in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-landarzt-vom-murgtal/urn:ard:show:215b19ac8dc47b8d/) und überall, wo es Podcasts gibt.Weitere Informationen unter: swr.li/podcast-landarztFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6144016