Köln (ots) -Die Tage werden kürzer, draußen wird es herbstlich - und mit der kalten Jahreszeit rücken auch die Feiertage immer näher. Wer jetzt an die Wünsche der Liebsten denkt, macht die kommenden Wochen umso entspannter. Im Dyson Portfolio warten Geschenkideen, die Innovation, Design und langanhaltende Freude vereinen.Ob Beauty-, Home- oder Audio-Innovationen - Dyson präsentiert festliche Highlights, die jede Wunschliste bereichern und für besondere Momente in der Festzeit sorgen.Limitierte Geschenkedition: Dyson Haarpflegetechnologien in Amber SilkMit Amber Silk hat Dyson eine exklusive Farbvariante gelauncht, die von Wärme, festlichen Abenden und Winternächten inspiriert ist. Das Designteam hat tiefes Burgunderrot, warmes Kupfer und zartes Champagnerrosa zu einem Farbstatement vereint, das aus der täglichen Routine einen kleinen Wow-Moment macht. Jedes Tool wird in einem maßgefertigten, farblich abgestimmten Aufbewahrungsetui geliefert - ideal als stilvolles Geschenk, das lange Freude bereitet.Die Amber Silk Farbvariante ist erhältlich für:- Dyson Supersonic Nural Haartrockner- Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner- Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner- Dyson Airstrait HaarglätterDie Dyson Haarpflegetechnologien sind für alle Haartypen entwickelt und schützen das Haar vor extremen Hitzeschäden. Dank intelligenter Temperaturregulierung und fortschrittlicher Motorentechnologie sorgen sie für langanhaltende, gesunde Styling-Ergebnisse. In der Farbvariante Amber Silk wird jedes Dyson Tool zum besonderen Highlight - als Erinnerungsstück, Statement-Piece und fester Bestandteil des festlichen Styling-Rituals. Mehr Informationen zu der Amber Silk Dyson Geschenkedition gibt es hier (http://dyson.de/haarpflege/alle-entdecken-geschenkedition).Ideal für: Design-Liebhaber*innen, Beauty-Fans, Trendsetter*innenDer Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner bringt Glanz in die WintersaisonDer Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner sorgt für elegante Looks in der festlichen Jahreszeit. Dysons leistungsstärkster Haarpflege-Motor erzeugt einen doppelt so starken Luftstrom[1], um das Haar noch leichter aufzuwickeln, es so schnell zu trocknen wie ein leistungsstarker Haartrockner und glatte Styles zu kreieren: vom glamourösen Festtagsstyling bis zum natürlichen Winter-Glow. Die vielseitigen Stylingaufsätze ermöglichen Trocknen, Locken, Wellen, Glätten sowie Definition und Volumen - ganz ohne extreme Hitze. Perfekt für alle, die in der Winter- und Feiertagssaison Wert auf Haargesundheit und maximale Stylingvielfalt legen. Mehr Informationen zum Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarystyler und -trocker gibt es hier (https://www.dyson.de/haarpflege/multi-haarstyler/airwrap-co-anda2xmodelle).Ideal für: Styling-Enthusiast*innen, Glamour-Liebhaber*innenNatürlich gepflegtes Haar - Dyson Omega Hydrating Hair Oil & Leave-In Conditioning SprayMit der neuen Dyson Omega Pflegeserie vereint Dyson haarwissenschaftliche Forschung und die Erkenntnisse mit dem Know-how aus dem Farming-Bereich. Das Dyson Omega Hydrating Hair Oil und das Dyson Omega Leave-In Conditioning Spray wurden speziell für alle Haartypen entwickelt, um trockenes, verfilztes und krauses Haar gleichermaßen zu pflegen, zu stärken und maximalen Glanz zu verleihen.Die Basis beider Produkte bildet die einzigartige Dyson Oli7 Mischung: Sieben pflanzliche Öle - darunter Sonnenblumenöl von den Dyson eigenen Farmen in Lincolnshire - pflegen und regenerieren trockenes, sprödes sowie brüchiges Haar, spenden Feuchtigkeit und schützen es vor äußeren Einflüssen. Das silikonfreie, konzentrierte Hydrating Hair Oil versorgt das Haar mit Nährstoffen, ohne zu beschweren und versieht die Haarkutikula mit einer schützenden Versiegelung, um Feuchtigkeit einzuschließen und den Glanz zu verstärken. Angereichert mit Antioxidantien schützt das 8-in-1 Leave-In Conditioning Spray vor Hitze sowie UV-Strahlung - für bessere Kämmbarkeit, weniger Haarbruch und gestärktes Haar. Mehr Informationen zur Dyson Omega Haarpflegeserie gibt es hier (https://www.dyson.de/haarpflege/haarpflege-produkte).Ideal für: Pflege-Fans, Natural Beauty-Liebhaber*innenInnovation für ein sauberes Zuhause: Dyson V16 Piston Animal SubmarineDer Dyson V16 Piston Animal Submarine setzt neue Maßstäbe in Sachen Reinigung: Als Dysons bislang leistungsstärkster kabelloser Staubsauger vereint er nun auch konstant hohe Saugkraft4 mit intelligenter Anti-Verhedderungs-Technologie[2]. Die doppelt-konischen All Floor Cones Sense Bürsten entfernen selbst längste Haare[3] ohne zu verheddern[4], während der verbesserte Submarine 2.0 Reinigungsaufsatz selbst hartnäckige Flecken auf Hartböden effektiv und gründlich beseitigt. Der innovative CleanCompaktor, Staubbehälter komprimiert Staub und Schmutz für bis zu 30 Tage Nutzung und sorgt dank neuem, hygienischem Ausleermechanismus dafür, dass kein Staub oder Haar im Behälter zurückbleibt[5] - für maximale Hygiene und minimalen Aufwand im Familienalltag. Mehr Informationen zum Dyson V16 Piston Animal Submarine gibt es hier (https://www.dyson.de/staubsauger/kabellos/v16-piston-animal/submarine-schwarz-kupfer).Ideal für: Familien, Haustierbesitzer*innen, Technikfans, alle mit hohen Ansprüchen an SauberkeitPräzise Sauberkeit bis in die Ecken: der Dyson PencilVacWenn es draußen kälter wird und sich das Zuhause in einen gemütlichen Rückzugsort verwandelt, sorgt der Dyson PencilVac als weltweit erster Staubsauger mit vier konischen Bürstwalzen für eine kraftvolle Reinigung bei minimalem Aufwand. Als bislang schlankster Staubsauger[6] von Dyson überzeugt der Dyson PencilVac mit einem Durchmesser von nur 38 Millimetern. Der neu entwickelte Dyson Hyperdymium Motor mit 140.000 U/min ist mit 28 Millimeter Durchmesser Dysons kleinster und schnellster Staubsaugermotor - genau so schmal wie Dysons Supersonic r Haartrockner. Dank seines kompakten Designs erreicht er mühelos selbst schwer zugängliche Ecken - perfekt für den gründlichen Winterputz vor den Feiertagen. Vier konische Fluffycones Bodendüsen entfernen selbst lange Haare, während der leistungsstarke Hyperdymium-Motor für eine kraftvolle Saugkraft sorgt. So bleibt das Zuhause auch in der festlichen Zeit strahlend sauber. Mehr Informationen zum Dyson PencilVac gibt es hier (https://www.dyson.de/discover/news/pressemitteilungen/dyson-pencilvac-ankuendigung).Ideal für: Perfektionist*innen, Designfans, Technikliebhaber*innenDyson V8 Cyclone - der stärkste V8 aller Zeiten[7] mit konstant hoher SaugkraftDer neue kabellose Staubsauger Dyson V8 Cyclone ist die nächste Generation des weltweit beliebten Akku-Staubsaugers. Mit 30 % mehr Saugkraft[8] und 50 % längerer Laufzeit[9] ermöglicht er es, das gesamte Zuhause in einem Durchgang kraftvoll zu reinigen. Die digital gesteuerte Motorentechnologie, das vielseitige Zubehör und benutzerfreundliche Design machen eine gründliche Reinigung im Alltag noch einfacher. Mehr Informationen zum Dyson V8 Cyclone gibt es hier (https://www.dyson.de/staubsauger/kabellos/v8-cyclone/motorbar).Ideal für: ideal für vielbeschäftigte Singles, Familien, Haustierbesitzer*innenLuftreiniger für Wohlbefinden und Hautgesundheit: neue Dyson De-NOx-SerieGerade in der Winterzeit, wenn trockene Heizungsluft, geschlossene Fenster und festliche Zusammenkünfte das Raumklima belasten, sorgt die neue Dyson De-NOx-Serie für spürbar mehr Wohlbefinden. Die Modelle Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx, Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx und Dyson Purifier Humidify+Cool De-NOx reduzieren Stickstoffdioxid (NO2) um bis zu 50 %, filtern Allergene, Feinstaub und flüchtige organische Verbindungen (VOCs). Gleichzeitig helfen die Produkte, die Luftfeuchtigkeit im Raum auf einem hautfreundlichen Niveau zu halten. Ob bei gemütlichen Familienabenden, festlichen Feiern oder entspannten Momenten zuhause - die Dyson De-NOx-Serie sorgen in der Winterzeit für ein gesundes, angenehmes Raumklima und unterstützen alle, die in der festlichen Jahreszeit besonderen Wert auf gereinigte Luft und Hautgesundheit legen. Mehr Informationen zu den Dyson De-NOx Luftreinigern gibt es hier (https://www.dyson.de/raumklima/luftreiniger-luftbefeuchter/purifier-humidify-cool-ph2/de-nox-weiss-gold).Ideal für: Allergiker*innen, FamilienColourful Sound - Dyson OnTrac Kopfhörer für stilvolle WintermomenteWenn es draußen grau und kühl wird, bringen die Dyson OnTrac Kopfhörer mit ihren neuen, farbenfrohen Designs lebendige Akzente in den Alltag und machen jedes Winter-Outfit zum Statement. Mit vier neuen Farben - Sky Blue, Ceramic Blush Rosa, Caramel und Ceramic Chalk - bringen die OnTrac Kopfhörer frischen Schwung in die kalte Jahreszeit. Die wechselbaren Endkappen und Ohrpolster bieten über 2.000 Kombinationsmöglichkeiten. So lässt sich der Look passend zur festlichen Stimmung immer wieder neugestalten. Die Dyson OnTrac Kopfhörer stehen für moderne Innovation mit einzigartigem, individualisierbarem Design: Sie bieten branchenführende aktive Geräuschunterdrückung, bis zu 55 Stunden[10] Akkulaufzeit sowie personalisierbaren High-Fidelity-Sound - perfekt für Musikliebhaber*innen und Designfans, die auch in der Winter- und Weihnachtszeit Wert auf Stil, Komfort und einzigartigen Klang legen. Ein Geschenk, das Individualität und Freude am Hören verbindet. Mehr Informationen zu den Dyson OnTrac Kopfhörern gibt es hier (https://www.dyson.de/kopfhoerer).Ideal für: Musikliebhaber*innen, Designfans, Individualist*innen, Trendsetter*innenPresse- und Bildmaterial zum Download finden Sie unter diesem Link. (https://drive.google.com/drive/folders/1ukG-V7VNmLuBG_JKqNAk9TJXLS918CBS)[1] Im Vergleich zum Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner[2] Saugkraft getestet gemäß IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1), Abschnitt 5.11, im Boost-Modus am Einlass - im Vergleich zum gesamten Dyson Staubsauger-Portfolio[3] Getestet mit bis zu 60 cm langen Haaren im Boost-Modus[4] Basierend auf durchschnittlichen Aufnahmeergebnissen gemäß IEC 62885-4 Ed1.1 2023, Kapitel 5.1, 5.2 und 5.3 - getestet im Boost-Modus, mit bis zu 60 cm langen Haaren und vollem Staubbehälter. Getestet im Vergleich zu den führenden kabellosen Wettbewerbsmarken mit beworbenen Entwirrungsdüsen. Grundlage: Verkaufsdaten von Dezember 2023 bis November 2024.[5] Die tatsächliche Leistung kann im realen Gebrauch variieren[6] Im Vergleich zur Hauptgehäusebreite führender kabelloser Modelle auf dem lokalen Markt. Basierend auf Marktabdeckungsdaten eines unabhängigen Drittanbieters für den Zeitraum April 2023 bis Dezember 2024.[7] Im Vergleich zum Dyson V8. Im Vergleich zum Dyson V8. Die Saugkraft wurde gemäß IEC 62885-4:2023 Abschnitt 5.11 und 5.12 im Boost-Modus am Einlass im SGS-Labor USA im Jahr 2025 getestet.[8] Im Vergleich zum Dyson V8. Gilt im Eco-Modus in der Handstaubsauger-Konfiguration. Die tatsächliche Laufzeit kann je nach Leistungsmodus, Bodenart und/oder verwendetem Zubehör variieren.[9] Die Saugkraft wurde gemäß IEC 62885-4:2023, Abschnitte 5.11 und 5.12, im Boost-Modus am Lufteinlass im SGS-Labor in den USA im Jahr 2025 getestet.[10] Mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Die Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren.