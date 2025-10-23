Mainz (ots) -
Woche 44/25
Mi., 29.10.
Bitte geänderten Programmablauf ab 2.35 Uhr beachten:
2.35 Am Puls mit Dunja Hayali
3.20 Das Spiel ihres Lebens (VPS 3.19/HD/UT)
EM 2025: Frankreich vs. Deutschland
Film von Björn Tanneberger
Deutschland 2025
Im Streaming: 24. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 24. Oktober 2026
3.50 auslandsjournal (VPS 3.20)
(Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholung "Die Spur" entfällt.)
