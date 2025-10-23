Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 23.10.25 - Aktuelle Einschätzung

Einleitung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.308 Punkten. Am Vormittag gaben die Notierungen moderat nach. Der Nasdaq konnte sich aber stabilisieren aber nur in einer Box seitwärts laufen. Zwar versuchte der Nasdaq mit Aufnahme des offiziellen Handels aufwärtszulaufen, wurde aber direkt wieder eingefangen. Es stellten sich nachfolgend Abgaben ein, die einen sehr ausgeprägten Charakter hatten. Es ging dynamisch abwärts. Es haben sich immer wieder Erholungen eingestellt, diese hatten aber keine Substanz. die Schwäche setzte sich im Nachgang dessen weiter fort. Erst am Abend konnte sich der Index stabilisieren und erneut an und über die 25.000 Punkte-Marke laufen und über dieser Marke den Tagesschluss formatieren.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Drei Key Takeaways

Nasdaq im neutralen Trend: Nach einem volatilen Handelstag bleibt das kurzfristige wie auch übergeordnete Chartbild neutral. Der Index pendelt weiter um die 25.000-Punkte-Marke.

Technische Schlüsselzonen im Fokus: Die SMA50 bei rund 25.000 Punkten dient als zentrale Unterstützung. Ein Anstieg über die SMA20 könnte neues Aufwärtspotenzial freisetzen - ein Fall darunter würde das Chartbild eintrüben.

Leichte Abwärtswahrscheinlichkeit überwiegt: Für den Handel am 23.10.2025 wird eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Entwicklung erwartet, mit einer Bear-Wahrscheinlichkeit von 55 % und einer Tagesrange zwischen 25.354 und 24.746 Punkten.

Der Nasdaq startete am Mittwoch bei 25.308 Punkten. Im Vormittagshandel kam es zu moderaten Abgaben, bevor sich der Index seitwärts bewegte. Trotz eines kurzen Aufwärtsversuchs zu Handelsbeginn wurde der Nasdaq rasch wieder nach unten gedrückt. Anschließend setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein, die von nur kurzlebigen Erholungen begleitet wurde. Erst am Abend stabilisierte sich der Index wieder über der Marke von 25.000 Punkten und beendete den Handelstag knapp darüber...

