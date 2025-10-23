FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem bislang besonders guten Lauf in diesem Jahr sind die Aktien von Renk am Donnerstag im Rüstungsbereich negativ aufgefallen. Ein Experte verwies auf durchwachsene Aussagen des Unternehmens in einem Gespräch mit Analysten zu den bald erwarteten Zahlen zum dritten Quartal.

Zunächst noch freundlich gestartet, waren die Renk-Titel im Verlauf abgerutscht und verloren zuletzt 3,4 Prozent. Damit unterschieden sich dieses Mal die Rüstungswerte, denn Rheinmetall legten am Nachmittag im Dax um 1,3 Prozent zu. Hensoldt als MDax -Kollege von Renk zeigte sich knapp über Vortagsniveau.

Laut Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB war den Aussagen von Renk zu entnehmen, dass einer soliden Auftragsdynamik kurzfristiger Margendruck durch eine neue Produktionsstruktur gegenüber steht. Die Profitabilität werde also vorübergehend durch übergangsbedingte Störungen beeinträchtigt.

Unter diesen Umständen und in der Annahme eines weniger vorteilhaften Auftragsmixes kürzte Rieck seine Renk-Schätzungen und damit auch das Kursziel auf 58 Euro, womit er seine Zielmarke nun unter dem aktuellen Kursniveau ansetzt. Er ergänzte aber noch, dass die anstehenden Kapitalmarkttage von Renk und Rheinmetall für Anleger wichtiger seien als die anstehenden Zahlen.

Renk war bis vor einigen Tagen der beste Wert in diesem Jahr innerhalb der Dax-Familie gewesen, wurde aber zuletzt vom SDax -Wert Friedrich Vorwerk abgelöst. In der Spitze hatte sich der Renk-Kurs Anfang Oktober fast verfünffacht, bevor dann eine Korrekturstrecke begann, die sich nach einer Stabilisierung in den Tagen zuvor nun wieder fortsetzte. Mittlerweile ist das Jahresplus auf 254 Prozent geschrumpft./tih/jsl/he