Schultenschluss zwischen Mobilität und Energie: MAN und E.ON sind die Initiatoren eines der ambitioniertesten Ladenetz-Projekte des Landes. Das Duo plant 125 Lkw-Ladestandorte in Deutschland - und weitere 45 an europäischen Fernstrecken - etwa in Österreich, wo jetzt erste Bauarbeiten beginnen. Nutzfahrzeugbauer MAN und Energieversorger E.ON hatten ihre Ladenetz-Pläne erstmals im Sommer 2024 bekanntgegeben. Als Ziel gelten 170 Standorte mit rund
