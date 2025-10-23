Herzlich Willkommen zu einem neuen eMobility Update von electrive! Heute geht es bei uns um eine neue Krise, die der Automobilbranche gerade mächtig Kopfschmerzen bereitet - und das könnte auch die Elektromobilität in den kommenden Wochen ordentlich durchrütteln. Konkret geht es um eine neue Halbleiterkrise - und in deren Mittelpunkt steht der niederländische Chip-Hersteller Nexperia. Nexperia hat vor wenigen Tagen seine Kunden darüber informiert, ...

