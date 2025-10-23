© Foto: Sebastian Willnow - dpa

Weder American Airlines noch T-Mobile US waren die Kursgewinner nach den US-Earnings am Donnerstag, sondern der BASF-Konkurrenz Dow. Nachdem die Aktie sich im laufenden Jahr halbiert hat, gibt es endlich Hoffnung.Der US-Chemieriese Dow Inc. hat im dritten Quartal zwar erneut rote Zahlen geschrieben - doch der Verlust fiel deutlich geringer aus als erwartet. Das reichte, um die Anleger zu begeistern: Die Aktie der Chemieholding legte im frühen US-Handel um mehr als 10 Prozent zu. Damit beträgt das Minus im Jahr 2025 zwar immer noch 40 Prozent, aber zumindest scheinen Anleger die Hoffnung auf eine Trendwende noch nicht aufgegeben zu haben. Der US-Konzern aus dem US-Bundesstaat Michigan …