FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola von 80 auf 82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das organische Wachstum des Getränkekonzerns liege weit über der Konkurrenz, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operative Profitabilität, die auf starker Kostenkontrolle basiere, sei erneut bemerkenswert gewesen. In präventiven Kostenoptimierungen sieht er "ein klares Zeichen für erstklassige Unternehmensführung"./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US1912161007





© 2025 dpa-AFX-Analyser