Einem ehemaligen Banker von Goldman Sachs zufolge soll diese Kryptowährung, die weder Bitcoin noch Ethereum ist, ein Aufwärtspotenzial von 41.000 Prozent bis zum Jahr 2030 haben. Die Kurse vieler Kryptowährungen haben zuletzt massiv abgeben müssen, doch das lässt einige Bullen nicht weniger optimistisch werden. Der ehemalige Goldman-Sachs-Analyst Dom Kwok sorgte beispielsweise mit einer spektakulären Prognose für Aufsehen: Er erwartet, dass der XRP-Kurs ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.