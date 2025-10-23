Einem ehemaligen Banker von Goldman Sachs zufolge soll diese Kryptowährung, die weder Bitcoin noch Ethereum ist, ein Aufwärtspotenzial von 41.000 Prozent bis zum Jahr 2030 haben. Die Kurse vieler Kryptowährungen haben zuletzt massiv abgeben müssen, doch das lässt einige Bullen nicht weniger optimistisch werden. Der ehemalige Goldman-Sachs-Analyst Dom Kwok sorgte beispielsweise mit einer spektakulären Prognose für Aufsehen: Er erwartet, dass der XRP-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE