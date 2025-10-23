Der Kurs der Kryptowährung XRP hat sich zuletzt sehr schwach gezeigt. Doch könnte dies bald der Vergangenheit angehören? Die neuen Pläne des Unternehmens Ripple Labs machen Anlegern Hoffnung. XRP baut sein eigenes Strategy Ein wesentlicher Treiber des Bitcoin-Kurses in den vergangenen Jahren war die aggressive Kaufstrategie von Holding-Unternehmen wie Strategy unter der Leitung von Michael Saylor. Nun will der Konzern hinter XRP, Ripple Labs, sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de