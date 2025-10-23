Nokia Aktie erreicht neues Jahreshoch



Die Aktie stieg am Donnerstag zeitweise um etwa 11 Prozent an. Die Gründe waren:



Der finnische Telekommunikationskonzern Nokia hat Zahlen für das dritte Quartal gemeldet. Der Umsatz stieg auf 4,8 Milliarden Euro, was einem vergleichbaren Zuwachs von rund zwölf Prozent entspricht. Besonders die Bereiche Netzwerk-Infrastruktur und optische Netzwerke sorgten für Aufschwung.



Angesichts der guten Entwicklung hebt Nokia die Prognose für das Gesamtjahr an: Erwartet wird nun ein operativer Gewinn zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen fokussiert sich zunehmend auf neue Wachstumsfelder wie künstliche Intelligenz und Verteidigungstechnologie, um sich unabhängiger vom klassischen 5G-Mobilfunkmarkt zu machen, welcher sich nach Jahren der Zurückhaltung langsam stabilisiert.









