XRP vor der Entscheidung: Droht der Absturz mit Bitcoin oder kommt das große Comeback?

Ripple und XRP stehen vor einer entscheidenden Phase. Trotz starker Fundamentaldaten und neuer Partnerschaften bleibt der Kurs gefangen in der allgemeinen Unsicherheit am Kryptomarkt. Die jüngste Analyse von Standard Chartered sorgt nun zusätzlich für Nervosität, denn die Bank erwartet einen Rückgang des Bitcoin-Preises unter 100.000 US-Dollar. Ein Szenario, das auch XRP treffen könnte, bevor es wieder nach oben geht. Die Einschätzung des Analysten Geoffrey Kendrick lässt keinen Raum für Zweifel. Er hält eine Korrektur für unausweichlich und spricht von einer Marktphase, in der selbst solide Projekte kurzfristig mit nach unten gezogen werden.

JUST IN: Standard Chartered expects $BTC to fall below $100,000 briefly amid trade war worries. pic.twitter.com/lplKwMdUEC - Whale Insider (@WhaleInsider) October 22, 2025

Der XRP-Kurs spiegelt diese Stimmung wider. Nach einer kurzen Erholung in Richtung 2,2 US-Dollar kam der Handel zuletzt wieder ins Stocken. Viele Anleger bleiben vorsichtig, denn der Markt folgt derzeit klar dem Kursverlauf von Bitcoin. Sollte der Bitcoin tatsächlich unter die 100.000er-Marke fallen, könnte XRP kurzfristig auf 2,45 bis 2,48 US-Dollar zurücksetzen. Doch langfristig sehen Marktbeobachter gerade darin die Chance auf den letzten günstigen Einstieg, bevor der nächste Aufwärtszyklus beginnt.

Standard Chartered warnt vor Korrektur, aber sieht historisches Kaufniveau

Kendrick verweist auf geopolitische Spannungen und die geschlossene US-Regierung als Hauptgründe für die aktuelle Unsicherheit. Besonders die anhaltenden Handelskonflikte zwischen den USA und China belasten das Vertrauen der Anleger. Neue Zölle hatten schon im Frühjahr eine scharfe Korrektur ausgelöst, als Bitcoin innerhalb weniger Tage rund 30 Prozent verlor. Solange aus Washington keine Lösung in Sicht ist, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

BREAKING:



China says it will not make any deal with the US. pic.twitter.com/0LtBArUcth - World Affairs (@World_Affairs11) October 21, 2025

Dennoch sieht der Analyst auch eine positive Seite. Sollte die US-Regierung bald wieder öffnen und frisches Kapital in Umlauf bringen, könnte das der Startschuss für eine massive Erholung sein. Besonders XRP gilt in solchen Phasen als Profiteur, weil institutionelle Investoren verstärkt auf Projekte mit realem Nutzen achten. Ripple arbeitet weiter am Ausbau seines Bankennetzwerks und hat mit neuen Softwarelösungen für den internationalen Zahlungsverkehr zuletzt Fortschritte gezeigt.

Technische Lage bleibt angespannt

Auf dem Chart hat XRP mehrfach versucht, die Marke bei 2,65 US-Dollar zu überwinden, scheiterte aber an der schwachen Marktstruktur. Der Bereich um 2,55 US-Dollar gilt nun als kurzfristige Unterstützung. Sollte Bitcoin seine Korrektur fortsetzen, droht XRP erneut unter diese Zone zu rutschen. Viele Trader warten deshalb auf eine klare Trendumkehr, bevor sie wieder stärker einsteigen.

Gleichzeitig bleibt das Potenzial enorm. Sollte sich der Markt wie erwartet stabilisieren und die US-Notenbank im kommenden Quartal erste Zinssenkungen einleiten, rechnen Analysten mit einer deutlichen Kapitalverschiebung in Richtung Krypto. Für XRP könnte das den Startschuss für den Sprung über 4 US-Dollar bedeuten.

Markt sucht nach neuen Chancen - Telegram-Trading im Fokus

