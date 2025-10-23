Berlin (ots) -Der VAUNET - Verband Privater Medien begrüßt die heutige Einigung der Rundfunkkommission der Länder zu Eckpunkten eines Digitalen Medien-Staatsvertrags, die zum Ziel haben, Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit zu sichern.Die Eckpunkte greifen wesentliche Forderungen des VAUNET breit auf. Das gilt für den Erhalt von Refinanzierungsgrundlagen für private Medienanbieter ebenso wie für eine Stärkung der Auffindbarkeit von Medieninhalten, dies unter Berücksichtigung neuer technologischer Entwicklungen wie z. B. von KI-Zusammenfassungen. Auch die Ermöglichung von unternehmerischem Wachstum und Kooperationen zur Sicherung der Medienvielfalt sind zentrale Anliegen der privaten Medienunternehmen und Teil des Eckpunktepapiers.Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs Officer RTL Deutschland: "Medienpolitik ist komplex. Es gibt nicht die eine zielführende Idee. Umso mehr begrüßen wir, dass die Länder auf politscher wie auf Fachebene vorangehen und auch wichtige Signale für die künftige EU-Regulierung sowie gegenüber dem Bund setzen. Es ist ihnen gelungen, ein effektives Maßnahmenbündel zu schnüren und dabei ein Level-Playing-Field und Entwicklungen rund um KI in den Blick nehmen. Diese gemeinsame Kraftanstrengung werden wir in der nächsten für die privaten Medien herausfordernden Zeit brauchen, in sehr engem Austausch mit den betroffenen Anbietern."Grewenig weiter: "Tempo ist für das weitere Vorgehen der Länder angesichts der Geschwindigkeit der digitalen Transformation entscheidend. Nur sofortiges Handeln kann verhindern, dass die Schere zwischen Investitionen in Inhalte und digitaler Wertschöpfung in den Monaten bis zur nächsten politischen Befassung zugunsten der marktmächtigen Big-Tech-Plattformen weiter aufgeht. Wir benötigen daher besser heute als morgen einen Teil 2 des Digitalen Mediendienste-Staatsvertrags."Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung ein.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6895/6144058