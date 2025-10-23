Goldman Sachs rät Anlegern, sich mit gezielten Put-Optionen gegen Kursrückgänge zu wappnen. Besonders gefährdet: Unternehmen mit schwachem Cashflow wie Southwest, Avis und Hertz. Die Strategen von Goldman Sachs empfehlen Anlegern, den Kauf von Put-Optionen auf Aktien mit schwachen Fundamentaldaten. Wie CNBC berichtet, will die Investmentbank Investoren damit auf mögliche Kursrückgänge vorbereiten, während sich die US-Aktienmärkte weiterhin nahe ihrer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.