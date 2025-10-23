Goldman Sachs rät Anlegern, sich mit gezielten Put-Optionen gegen Kursrückgänge zu wappnen. Besonders gefährdet: Unternehmen mit schwachem Cashflow wie Southwest, Avis und Hertz. Die Strategen von Goldman Sachs empfehlen Anlegern, den Kauf von Put-Optionen auf Aktien mit schwachen Fundamentaldaten. Wie CNBC berichtet, will die Investmentbank Investoren damit auf mögliche Kursrückgänge vorbereiten, während sich die US-Aktienmärkte weiterhin nahe ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
