Der ÖPNV-Betreiber ZET in der kroatischen Hauptstadt Zagreb will seine Busflotte innerhalb der nächsten zehn Jahre mit der Beschaffung von 500 Elektrobussen vollständig auf Strombetrieb umstellen. Das kündigte Zagrebs Bürgermeister bei der Vorstellung von zwei E-Bussen des Herstellers MAN an, die nun im Linienbetrieb verkehren. Zagreb will zum Vorreiter der Elektrifizierung des ÖPNV in Kroatien werden. Bürgermeister Tomislav Tomasevic sagte bei der ...

