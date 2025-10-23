© Foto: DALL*E

Bitcoin wankt nach der Rekordrallye. Standard Chartered hält einen Rückfall unter 100.000 US-Dollar für "unvermeidlich" und Chartveteran Peter Brandt warnt vor einem gefährlichen Muster - die Nerven liegen blank.Bitcoin kämpft weiter mit den Folgen seines historischen Rückschlags und notiert am Donnerstag bei rund 109.000 US-Dollar - ein Minus von 13 Prozent gegenüber dem Rekordhoch vom 6. Oktober. Die Erholung bleibt schwach, und die Nervosität am Markt wächst. Geoff Kendrick, Leiter der Digital-Asset-Research bei Standard Chartered, erwartet, dass ein Rückfall unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar "unvermeidlich" sei. Er betonte jedoch, dieser dürfte "nur von kurzer …