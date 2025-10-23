LPL Financial gilt als heimlicher Marktführer im US-Wealth-Management - und ist laut Morningstar massiv unterbewertet. Kommt jetzt das Comeback? Die Aktie des US-Vermögensverwalters LPL Financial Holdings (Ticker: LPLA) hat nach ihrem Rekordhoch im Juli bei knapp 400 Dollar spürbar an Wert verloren. Auf dem Weg nach unten fiel sie zeitweise bis auf 310 Dollar, aktuell notiert sie bei rund 340 Dollar. Damit summiert sich das Minus seit dem Sommer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.