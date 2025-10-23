LPL Financial gilt als heimlicher Marktführer im US-Wealth-Management - und ist laut Morningstar massiv unterbewertet. Kommt jetzt das Comeback? Die Aktie des US-Vermögensverwalters LPL Financial Holdings (Ticker: LPLA) hat nach ihrem Rekordhoch im Juli bei knapp 400 Dollar spürbar an Wert verloren. Auf dem Weg nach unten fiel sie zeitweise bis auf 310 Dollar, aktuell notiert sie bei rund 340 Dollar. Damit summiert sich das Minus seit dem Sommer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
