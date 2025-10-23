© Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

Die Namen sind groß, die den Crash vorhersagen: Ray Dalio, Robert Kiyosaki oder Jamie Dimon. Dass er kommt, scheint ihnen gewiss, bloß wann? Warum wir Untergangs-Erzählungen so lieben."Ich habe es euch gesagt, der größte Crash der Weltgeschichte wird passieren", schreibt Robert Kiyosaki auf X. "Dieser Crash wird dieses Jahr stattfinden. Die Renten der Baby-Boomer werden vernichtet werden. Viele Boomer werden obdachlos sein oder im Keller ihrer Kinder leben. Traurig." Robert Kiyosaki ist mittlerweile bekannt für seine waghalsigen Vorhersagen. Der Autor von "Rich Dad, poor Dad" schlägt bekannlich derbe Töne an. Bitcoin, Gold und Silber sind seine Favoriten, um sich gegen das Fiat-System zu …