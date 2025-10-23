Microsoft erhöht den Druck auf seine Xbox-Gaming-Sparte drastisch. Der Vorstand hat für die Division ein aggressives Ziel von 30 Prozent "Accountability Margins" festgelegt - ein Wert, der weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Um diese Vorgabe zu erreichen, reagiert die Sparte mit massiven Kostensenkungen und dem Abbau Tausender Stellen.Microsofts StrategiewechselDie neue, von CFO Amy Hood implementierte Vorgabe stellt eine fundamentale ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.