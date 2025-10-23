Microsoft erhöht den Druck auf seine Xbox-Gaming-Sparte drastisch. Der Vorstand hat für die Division ein aggressives Ziel von 30 Prozent "Accountability Margins" festgelegt - ein Wert, der weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Um diese Vorgabe zu erreichen, reagiert die Sparte mit massiven Kostensenkungen und dem Abbau Tausender Stellen.Microsofts StrategiewechselDie neue, von CFO Amy Hood implementierte Vorgabe stellt eine fundamentale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de