KOPEJSK (dpa-AFX) - Die Zahl der Toten nach einer schweren Explosion am Mittwochabend in einer Fabrik in der russischen Großstadt Kopejsk im Ural ist auf mindestens zwölf gestiegen. Der Aufenthaltsort von zehn weiteren Personen werde noch ermittelt, teilte der Gouverneur der Region Tscheljabinsk, Alexej Teksler, über Telegram mit. Ein Drohnenangriff könne nicht bestätigt werden, hatte er in der Nacht auf Donnerstag zunächst geschrieben. Um was für eine Fabrik es sich genau handelt, schrieb er nicht. Laut der Medienholding "RBK" war ein Betrieb betroffen, der zur Rüstungsbranche gehört. Die Behörden eröffneten ein Verfahren wegen Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften.

In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die die Explosion und ein großes Feuer zeigen sollen. Berichten zufolge war am Abend Drohnenalarm im Gebiet Tscheljabinsk ausgelöst worden. Kopejsk liegt rund 2.000 Kilometer von der Ukraine entfernt und nahe an der Grenze zu Kasachstan.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Ukrainische Geheimdienste verüben immer wieder Sabotageakte in russischen Rüstungsunternehmen. Allerdings kommt es in russischen Fabriken wegen Verstößen gegen elementare Sicherheitsvorschriften auch immer wieder zu schweren Unglücken. Offizielle Stellungnahmen aus der Ukraine zu der Explosion in Kopejsk gab es zunächst nicht./ksr/DP/nas