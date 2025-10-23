© Foto: Danny Lawson - PA WireMilitärexperten fordern von der NATO eine Energiewende: Mehr Investitionen in erneuerbare Energien sollen Europas Abhängigkeit von Russland beenden. Und: Viele dezentrale Kraftwerke erhöhten die Widerstandsfähigkeit.Ein Bündnis aus Militärveteranen und Sicherheitsexperten fordert die NATO-Staaten zu einem radikalen Kurswechsel in der Energiepolitik auf. Um die Abhängigkeit von Russland endgültig zu beenden, müsse das westliche Verteidigungsbündnis stärker in erneuerbare Energien und saubere Treibstoffe investieren, heißt es in einem offenen Brief an die europäischen Staats- und Regierungschefs vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. …Den vollständigen Artikel lesen ...
