Straubing (ots) -Die Bundeswehr muss und soll üben, keine Frage. Sich dabei immer nur auf Truppenübungsplätzen zu bewegen, mag in ernsten Zeiten wie diesen nicht reichen zur Vorbereitung auf den Ernstfall, auch das ist verständlich. Aber warum im öffentlichen Raum ohne jegliche Absperrungen? Wie der aktuelle Zwischenfall zeigt, ist das mit einem sehr hohen Risiko verbunden.Müssen die Ostbayern in den nächsten Tagen ständig damit rechnen, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder dem Kindergarten Schwerbewaffneten zu begegnen? Es mag sein, dass das die neue Realität widerspiegelt, in der wir leben, aber im Krieg befinden wir uns (noch) nicht. Das Risiko, auf dem Weg zum Bäcker in einen Kampfeinsatz verwickelt zu werden, sollte also noch zu vermeiden sein.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6144076