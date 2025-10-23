DJ PTA-Adhoc: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Ausübung Option zur Änderung der Bedingungen des Nordic Bonds 2018/2025, Ankündigung eines freiwilligen Rückkaufangebots

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Ausübung Option zur Änderung der Bedingungen des Nordic Bonds 2018/2025, Ankündigung eines freiwilligen Rückkaufangebots

Berlin (pta000/23.10.2025/18:35 UTC+2)

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Offenlegung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Stichwort: Nordic Bond, Optionsausübung, Rückkaufangebot

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA übt die Option zur Änderung der Anleihebedingungen ihres Nordic Bonds 2018/2025 aus und beabsichtigt Durchführung eines freiwilligen Rückkaufangebots

Berlin, 23. Oktober 2025. Die Hertha BSC Verwaltung GmbH, die persönlich haftende Gesellschafterin der Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ("Gesellschaft"), hat heute beschlossen, die Option zur Änderung der Anleihebedingungen ihrer am 8. November 2018 begebenen 10,5% Anleihe 2018/2025 (ISIN: SE0011337054) im ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 40.000.000 ("Anleihe") auszuüben.

Die geänderten Anleihebedingungen werden am 7. November 2025 wirksam.

Zudem beabsichtigt die Gesellschaft, den Inhabern der Anleihe im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots einen Teilrückkauf der Anleihe in einem Volumen von bis zu EUR 20 Mio. (vorbehaltlich einer Anpassung des Volumens) gegen Barzahlung anzubieten ("Angebot"). Die Angebotsfrist soll am 10. November 2025 beginnen und endet voraussichtlich am 28. November 2025 (vorbehaltlich einer Anpassung der Angebotsfrist). Der Rückkaufpreis im Rahmen des Angebots wird bei 100,00% liegen.

Weitere Einzelheiten zu dem Angebot wird die Gesellschaft rechtzeitig vor Beginn der Angebotsfrist auf ihrer Internetseite (https://www.herthabsc.com/de/club/nordic-bonds-investor-relations-uebersicht) veröffentlichen.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Es fand und findet kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen statt.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Hanns-Braun-Straße 2 14053 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Björn Bäring Tel.: +49 30 300 928 0 E-Mail: bjoern.baering@herthabsc.de Website: www.herthabsc.com ISIN(s): SE0011337054 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Weitere Stockholm (SWE) Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761237300028 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 12:35 ET (16:35 GMT)