Die US-Schulden klettern auf 38 Billionen Dollar - doppelt so schnell wie je zuvor. Bonitätswarnungen, Zinslast und politisches Chaos treiben Amerika in ein gefährliches Defizit-Dilemma.Die Bruttoverschuldung der Vereinigten Staaten hat erstmals die Marke von 38 Billionen US-Dollar überschritten - nur zwei Monate, nachdem die 37-Billionen-Grenze gefallen war. Laut Daten der Peterson Foundation steigt die Schuldenlast damit so schnell wie nie zuvor außerhalb einer Pandemie. "Drei aufeinanderfolgende Herabstufungen der US-Bonität sollten die Politiker alarmieren, aber unsere Staatsverschuldung bleibt auf einem untragbaren Kurs", warnte Michael Peterson, CEO der Stiftung mit Sitz in …