Miese Laune bei den Anteilseignern der Lufthansa: Am Donnerstag lenkten neben dem steigenden Ölpreis auch die jüngsten Analystenkommentare aus dem Hause Citigroup die Aufmerksamkeit der Anleger auf Aktien europäischer Fluggesellschaften. Die Aktien der Lufthansa fielen um 2,1 Prozent und erreichten damit den niedrigsten Stand seit Juni.Citigroup-Analyst Conor Dwyer stufte die Lufthansa-Anteile von "Kaufen" auf "Halten" herab, da er die MDAX-Titel inzwischen als fair bewertet ansieht. Stattdessen ...

