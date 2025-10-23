Seit einigen Monaten kann sich die Google-KI Gemini unter bestimmten Bedingungen Zugriff auf die Whatsapp-App von Android-Nutzer:innen verschaffen. Gemini lese aber nicht automatisch mit, so Google. Und: Die Verbindung lässt sich kappen. Ende Dezember 2024 wurde bekannt, dass Google es Gemini-Nutzer:innen ermöglicht, direkt aus dem KI-Chatbot heraus Whatsapp-Nachrichten zu versenden und Anrufe zu initiieren. Das Feature funktioniert über eine sogenannte ...

