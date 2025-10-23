Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UP7MNU7, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Tesla 460, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UP79TY5, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Tesla 490, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UP635M6, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Tesla 450, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000UP78041, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Tesla 500, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Datum Zeit Volumen Preis

23.10.2025 18:33:18 10,000 2.37

23.10.2025 18:39:39 8,000 1.46

23.10.2025 18:39:57 2,000 2.8

23.10.2025 18:40:49 2,000 1.7

23.10.2025 18:46:33 6,000 1.56

Fair Value lt. Antragsteller: 2.669 EUR





