© Foto: DALL*E

Der erfahrene Krypto-Trader Peter Brandt warnt, dass Bitcoin vom aktuellen Kurs aus um etwa 50 Prozent fallen könnte - basierend auf dem historischen Muster.Der legendäre Trader teilte seinen 816.800 Followern zuletzt auf X mit, dass Bitcoin möglicherweise gerade eine bearishe Broadening-Formation ausbildet, ähnlich wie der Preis von Sojabohnen im Jahr 1977. In der technischen Analyse ist eine Broadening-Formation durch zwei divergierende Trendlinien gekennzeichnet - eine steigt, eine fällt - was zu hoher Preisschwankung führt. "1977 bildeten Sojabohnen ein Broadening-Top und verloren anschließend 50 Prozent ihres Wertes. Bitcoin zeigt heute ein ähnliches Muster. Ob ich Recht habe oder …