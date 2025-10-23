Expansion nutzt firmeneigene Chromatographie-Expertise, um Engpässe bei der Reinigung zu überwinden und die inländische API-Produktionskapazität zu sichern

SK pharmteco, ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), gab heute eine Investition in Höhe von 6,1 Millionen US-Dollar in sein Werk in Rancho Cordova bekannt, um ein neues Labor und eine neue CGMP-Kilo-Scale-Anlage für die Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) und -Reinigung zu erweitern und auszustatten. In Kombination mit der branchenführenden Chromatographie-Expertise von SK pharmteco und den bestehenden Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten in den Vereinigten Staaten versetzt diese Expansion das Unternehmen in die Lage, die steigende Nachfrage nach der Entwicklung von Peptiden sowie nach klinischer und kommerzieller Herstellung in den USA zu decken.

"Die Investition in unsere Anlage in Kalifornien ist ein wichtiger Meilenstein für unser strategisches Wachstum und unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für den heimischen Biopharma-Sektor", sagte Joerg Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco. "Peptide sind eine wichtige und sich rasch entwickelnde therapeutische Kategorie. Dieses Projekt unterstreicht unser anhaltendes Engagement für die Förderung ihrer Entwicklung und Fertigung."

"Mit dieser Investition und weiteren geplanten Investitionen erweitern wir unsere Kapazitäten, um der steigenden Nachfrage nach hochwertigen, sicheren und in den USA gefertigten Produkten gerecht zu werden", so Ahlgrimm. "Obwohl derzeit viele Unternehmen ihre Kapazitäten in den USA ausbauen, bleiben CDMOs wie SK pharmteco sowohl heute als auch in Zukunft ein wichtiger Teil der Lieferkette. Unser stärkeres Netzwerk beschleunigt die Entwicklung von der Entdeckung bis zur kommerziellen Produktion und erhöht die Widerstandsfähigkeit der heimischen Fertigung, sodass Patienten schneller mit wichtigen Medikamenten versorgt werden können."

Diese neue Finanzierung bedeutet eine strategische Erweiterung von SPPS sowohl im Labor- als auch im Kilogramm-Maßstab, einschließlich des wesentlichen Reinigungsschritts, und bietet einen vollständigen Weg für eine schnelle und zuverlässige Verfahrensentwicklung für Peptide in den USA. Außerdem ergänzt sie die im letzten Jahr angekündigte 260-Millionen-US-Dollar-Investition von SK pharmteco in eine neue Produktionsanlage für niedermolekulare Verbindungen und Peptide in Südkorea.

Während SPPS für den ersten Produktionsschritt allgemein zugänglich ist, liegt die Herausforderung der Branche in den unvorhersehbaren Verarbeitungsschritten, die erforderlich sind, um komplexe Moleküle effizient in hochreine Chargen mit großem Volumen umzuwandeln, was häufig zu Engpässen und Lieferverzögerungen führt ein Problem, das mit dieser integrierten Kapazität gelöst werden soll.

Das Labor soll im Januar 2026 in Betrieb genommen werden, die Anlage im Kilo-Maßstab in der zweiten Hälfte des Jahres 2026.

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Das Unternehmen arbeitet mit biopharmazeutischen Unternehmen aller Größen zusammen, um Active Pharmaceutical Ingredients (API) und Zwischenprodukte, Zell- und Gentherapietechnologien, registrierte Ausgangsstoffe und analytische Dienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie weltweit bereitzustellen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Investmentgesellschaft der SK Group, dem zweitgrößten Mischkonzern Südkoreas.

