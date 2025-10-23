DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Teils schwere Sturmböen haben in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Bäume umgerissen und damit auch den Bahnverkehr stark beeinträchtigt. Von verletzten Personen war bis zum Abend nichts bekannt. Der Deutsche Wetterdienst rechnete auch noch für die Nacht zum Freitag mit stürmischem Wetter, "allerdings langsam abflauendem Wind".

Wegen umgestürzter Bäume waren nach Angaben der Bahn vor allem zahlreiche Linien im Regionalverkehr gestört oder zeitweise lahmgelegt. Viele Beeinträchtigungen wurden demnach aber noch im Laufe des Abends beseitigt.

Betroffen war unter anderem der Regionalverkehr auf der Linie RE42 von Mönchengladbach nach Münster. Die Strecke verbindet das Münsterland mit dem Ruhrgebiet. Auch hier war die Strecke aber am frühen Abend schon wieder frei.

In Köln musste die Feuerwehr einen Baum entfernen, der auf ein Haus gefallen war, in Gelsenkirchen war eine Straße blockiert./beg/lic/DP/he