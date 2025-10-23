Der US-Dollar legt zu. Und das kurz vor dem US-Inflationsbericht (CPI), der am Freitag erwartet wird.Der US-Dollar hat am Donnerstag gegenüber den meisten wichtigen Währungen, insbesondere dem japanischen Yen, zugelegt. Händler warten auf die verzögerte Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten am Freitag. Zugleich stehen mögliche Einigungen zwischen den USA und China vor der Tür. Die US-Währung notierte zuletzt 0,38 Prozent höher gegenüber dem Yen, während der Euro leicht nachgab. "Angesichts des US-Shutdowns und der fehlenden Daten herrscht derzeit viel Unsicherheit. Einige Händler halten sich daher stark zurück, und auch vor den US-CPI-Daten ist eine gewisse Nervosität zu spüren", …