NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers hätten ihre Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: FR0013176526

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.